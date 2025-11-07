Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 39,01 USD.

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,3 Prozent auf 39,01 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,14 USD ab. Bei 39,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.094.956 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,08 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 55,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,02 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 10.11.2026 wird Super Micro Computer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.



