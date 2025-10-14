Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag verlustreich
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 54,27 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 54,27 USD ab. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 53,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 54,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.056.047 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 22,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 17,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,21 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.
