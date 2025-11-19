DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.460 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Kurs der Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend schwächer

19.11.25 20:23 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 33,31 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 33,31 USD. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 33,23 USD. Bei 34,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.401.399 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,46 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 04.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,02 Mrd. USD im Vergleich zu 5,94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 2,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

