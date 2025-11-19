Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,68 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,68 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 34,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 832.830 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 91,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 24,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,42 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

