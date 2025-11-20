Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Super Micro Computer am Donnerstagabend tief südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 32,03 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,1 Prozent auf 32,03 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 31,97 USD. Bei 35,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.188.706 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 51,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert