Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Super Micro Computer im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Donnerstagnachmittag an

20.11.25 16:09 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 34,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
30,96 EUR 1,68 EUR 5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 34,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 35,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 35,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.176.502 Super Micro Computer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,94 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,83 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 39,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,02 Mrd. USD gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,08 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

