Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 42,48 USD.

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 42,48 USD abwärts. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,36 USD nach. Bei 42,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 535.454 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 35,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 59,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,54 USD im Jahr 2026 aus.

