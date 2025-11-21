DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Notierung im Blick

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Kursplus

21.11.25 16:08 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 32,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
27,86 EUR 0,56 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 32,22 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 32,53 USD. Bei 32,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.282.941 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 105,93 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 25,72 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 5,02 Mrd. USD, gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,49 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

