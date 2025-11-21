Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zeigt sich am Freitagabend fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,38 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,38 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,54 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.077.430 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 104,91 Prozent Luft nach oben. Am 04.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 20,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.11.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,26 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,94 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,02 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

