Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zeigt sich am Freitagabend fester
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,38 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,38 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,54 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.077.430 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 104,91 Prozent Luft nach oben. Am 04.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 20,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 04.11.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,26 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,94 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,02 Mrd. USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen
Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen