Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 43,93 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 43,93 USD zu. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,10 USD zu. Bei 41,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.651.389 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 33,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Mit Abgaben von 60,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,54 USD im Jahr 2026 aus.

