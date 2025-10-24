Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer schiebt sich am Freitagabend vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 49,07 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 49,07 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 49,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.855.391 Super Micro Computer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,21 Prozent. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse