Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 49,27 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 49,27 USD. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 49,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,00 USD. Bisher wurden heute 1.510.827 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 25,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 64,99 Prozent sinken.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

