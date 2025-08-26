DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Super Micro Computer am Abend ins Plus

27.08.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Super Micro Computer am Abend ins Plus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
38,33 EUR 0,80 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,48 USD. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 45,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1.889.578 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,18 Prozent. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,21 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5,31 Mrd. USD eingefahren.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,54 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

