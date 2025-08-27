DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.600 +0,1%Nas21.724 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Super Micro Computer im Blick

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer wird am Donnerstagabend ausgebremst

28.08.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer wird am Donnerstagabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 44,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
37,59 EUR -0,74 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 44,14 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 43,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,93 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.906.717 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 66,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,31 Mrd. USD umgesetzt.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500

Analysen zu Super Micro Computer Inc

