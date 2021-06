Beiersdorf investiert 170 Millionen Euro in neues Drehkreuz in Leipzig

Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mitteilte, sollen in den kommenden Jahren 170 Millionen Euro in den neuen Hub investiert werden, zusätzlich zu den 220 Millionen Euro für das Werk. Mit dem operativen Betrieb des Logistikzentrums will Beiersdorf spezialisierte Dienstleister beauftragen. So sollen circa 400 weitere Arbeitsplätze in Leipzig entstehen - zusätzlich zu den bereits anvisierten zunächst 200 Arbeitsplätzen im Produktionszentrum.

Für das Drehkreuz soll ein 12,5 Hektar großes Nachbargrundstück im Industriegebiet Leipzig-Seehausen II erworben werden.

"Beiersdorf möchte sich mit der Kombination aus Produktionsstandort und Hub optimal für Verbrauchergewohnheiten und Handelslandschaften der Zukunft aufstellen und die Voraussetzung für modernste Supply Chain-Infrastruktur im Herzen Europas schaffen", sagte Harald Emberger, Corporate Senior Vice President Supply Chain.

Die Produktion am neuen Produktionsstandort will Beiersdorf Ende 2022 starten.

