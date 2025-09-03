T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 251,24 USD nach.
Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 251,24 USD nach. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,06 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 335.794 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 9,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,65 USD am 07.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,32 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,00 USD an.
T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 19,77 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Alle: Alle Empfehlungen