Kursentwicklung

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Montagabend südwärts

08.09.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Montagabend südwärts

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 244,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
206,70 EUR -9,95 EUR -4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 244,17 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,46 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 241,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 955.961 Stück.

Bei 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 192,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,80 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

