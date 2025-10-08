DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit Verlusten

08.10.25 16:10 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 225,26 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 225,26 USD ab. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 224,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 93.426 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2025 bei 208,39 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 8,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 271,00 USD.

Am 23.07.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

