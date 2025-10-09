T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagabend freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 227,30 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 227,30 USD. Bei 227,88 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 226,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 369.610 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Mit einem Zuwachs von 21,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 8,32 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,59 USD je T-Mobile US-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

