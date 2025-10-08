T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 226,00 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 226,00 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 224,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362.090 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach oben. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,00 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,46 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

