T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Freitagabend seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 241,56 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:05 Uhr die T-Mobile US-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 241,56 USD. Bei 242,71 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 239,68 USD. Mit einem Wert von 240,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 251.957 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 14,46 Prozent zulegen. Bei 195,52 USD erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 23,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,58 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,80 USD im Jahr 2025 aus.

