T-Mobile US im Blick

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Abend nach

16.09.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 237,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
202,25 EUR -2,95 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 237,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,16 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 321.803 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 195,52 USD am 19.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 17,81 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

