T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 237,88 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 237,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,16 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 321.803 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 195,52 USD am 19.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 17,81 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,80 USD je Aktie aus.

