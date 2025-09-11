DAX23.657 +1,3%ESt505.438 +1,3%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.928 +0,5%Euro1,1838 +0,2%Öl67,56 -0,5%Gold3.671 +0,3%
Hoffen auf Investitionen

Aktien von NVIDIA, SAP, AIXTRON & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank

18.09.25 11:20 Uhr
Aktien von NASDAQ-Wert NVIDIA, SAP, AIXTRON & Co. gewinnen nach Fed-Zinsentscheid | finanzen.net

Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
33,90 EUR 1,34 EUR 4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
147,08 EUR 3,04 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
227,15 EUR 6,80 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende Geldpolitik und darauf, dass Tech-Werte von dieser profitieren werden. Dabei gehen sie davon aus, dass Investitionen in neue Technologien angetrieben werden. Die US-Notenbank hatte am Vorabend auch weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden.

Aktienstrategen glauben, dass Anleger weiterhin auf steigende Kurse in Bereichen wie etwa der Künstlichen Intelligenz (KI) setzen. Laut Andrew Jackson, Leiter der Japan-Aktienstrategie bei Ortus Advisors, werden die Erkenntnisse von der US-Notenbank kaum zu Gewinnmitnahmen führen, auch wenn Indizes wie der NASDAQ 100 auf Rekordniveau liegen.

In den USA steuert der technologielastige US-Index am Donnerstag auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent zu. Der NASDAQ-Index würde damit einen Rücksetzer vom Vortag wieder ausgleichen, ihm winkt ein erneuter Rekord. Die Indikationen liegt über den 24.343 Punkten vom Dienstag. Im vorbörslichen US-Handel wurden die Anteile des KI-Riesen NVIDIA zuletzt 1,7 Prozent höher gehandelt.

In Europa war der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology mit mehr als zwei Prozent Plus der Spitzenreiter. Unter den europäischen Einzelwerten setzten die SAP-Aktien ihre Erholung von ihrer jüngsten Talfahrt mit Plus 3,2 Prozent fort. Im Chipbereich stiegen Infineon um gut drei Prozent und die Titel der Chipausrüster AIXTRON und SUSS MicroTec gewannen bis zu 4,6 Prozent.

Am deutlichsten stiegen hierzulande aber die Titel des Waferherstellers Siltronic um acht Prozent. Hier hatte sich zuletzt Fantasie breit gemacht, dass KI-bezogene Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben wird. Sie dehnten ihre rasante Erholung auf einen fünften Handelstag aus und sprangen über die 200-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist.

/tih/mf/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

