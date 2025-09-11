NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagabend fester

NVIDIA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 176,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,7 Prozent auf 176,63 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 176,92 USD. Bei 173,81 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 27.320.855 Aktien.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,44 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 46,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

