CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US legt am Abend zu

17.09.25 20:24 Uhr

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US legt am Abend zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 238,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
199,66 EUR -2,59 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 238,73 USD nach oben. Bei 240,68 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 238,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 310.298 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Gewinne von 15,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 195,52 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 18,10 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

