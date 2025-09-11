T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US legt am Abend zu

T-Mobile US im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 238,73 USD.

Um 20:07 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 238,73 USD nach oben. Bei 240,68 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 238,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 310.298 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Gewinne von 15,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 195,52 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 18,10 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

