Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

S&P 500-Kursentwicklung

So performte der S&P 500 am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,52 Prozent auf 6.466,91 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 49,917 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,313 Prozent stärker bei 6.390,10 Punkten, nach 6.370,17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.384,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.478,89 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,340 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.309,62 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2025, den Stand von 5.842,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5.570,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,20 Prozent. 6.481,34 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 10,41 Prozent auf 38,18 USD), Alaska Air Group (+ 8,34 Prozent auf 59,50 USD), Mohawk Industries (+ 7,28 Prozent auf 133,21 USD), Norwegian Cruise Line (+ 7,23 Prozent auf 25,05 USD) und Caesars Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 26,75 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Intuit (-5,03 Prozent auf 662,66 USD), CSX (-3,60 Prozent auf 34,58 USD), Cencora (-3,51 Prozent auf 292,60 USD), Kroger (-2,60 Prozent auf 69,56 USD) und T-Mobile US (-2,41 Prozent auf 251,95 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 42.398.780 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,690 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

