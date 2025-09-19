T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag leichter

So entwickelt sich T-Mobile US

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 237,67 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 237,67 USD ab. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 235,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,03 USD. Bisher wurden heute 130.271 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 197,47 USD. Dieser Wert wurde am 21.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 20,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

