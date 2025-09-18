T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 237,38 USD.
Werte in diesem Artikel
Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 237,38 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 236,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.304.187 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 197,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit Abgaben von 17,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,76 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen
EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot
Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu T-Mobile US
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen