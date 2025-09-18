DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Kursentwicklung

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag in Rot

19.09.25 16:10 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 237,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
202,00 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 237,38 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 236,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.304.187 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 197,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit Abgaben von 17,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,76 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen