T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 237,38 USD.

Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 237,38 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 236,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.304.187 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 197,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Mit Abgaben von 17,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,76 USD fest.

