T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 219,38 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 219,38 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,83 USD ab. Bei 225,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.208.506 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 20,66 Prozent niedriger. Am 07.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,75 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,34 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

