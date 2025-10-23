DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an
Notierung im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

23.10.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 222,32 USD.

Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 222,32 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 221,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 289.599 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (276,49 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 24,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2025 Kursverluste bis auf 208,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
