T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochnachmittag kaum bewegt

27.08.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,03 USD.

Die T-Mobile US-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,03 USD. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 251,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,57 USD aus. Bei 249,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 116.082 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 9,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 192,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,26 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen