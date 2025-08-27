T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von T-Mobile US

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 250,92 USD abwärts.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 250,92 USD nach. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 249,42 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,72 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.647 Stück gehandelt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 23,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie an.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

