DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,93 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Top News
Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

TAG Immobilien mit Nettogewinn im 1H - Ziele 2025 bestätigt

12.08.25 07:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,03 EUR 0,42 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr dank besserer Portfoliobewertungen unter dem Strich wieder deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Im Halbjahr profitierte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern von moderaten Mietsteigerungen und kam beim Schuldenabbau voran. Der operative Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, stieg leicht im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, sank leicht.

Wer­bung

Im Zeitraum Januar bis Juni steigerte TAG Immobilien den für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I leicht auf 91,6 Millionen Euro von 88,1 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,52 Euro nach 0,50. Der FFO II sank auf 107,3 Millionen Euro von 121,4 Millionen bzw auf 0,61 Euro je Aktie von 0,69 Euro.

Den wichtigsten Einnahmen-Bestandteil, die Netto-Ist-Miete, steigerte das MDAX-Unternehmen auf 184,2 Millionen Euro von 178,2 Millionen.

Nach Steuern verdiente TAG 151,1 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 7,1 Millionen im Vorjahr.

Wer­bung

Je Aktie betrug der unverwässerte Gewinn 0,86 Euro nach einem Verlust von 0,04 Euro.

Im Gesamtjahr soll der FFO I weiterhin 172 bis 176 Millionen Euro erreichen (2024: 175,1 Millionen Euro). Der FFO II soll in der Spanne 233 bis 243 Millionen Euro landen (2024: 239,4 Millionen Euro).

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 01:25 ET (05:25 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
13.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.06.2025TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
13.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.06.2025TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
03.04.2025TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen