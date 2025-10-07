DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Aktienentwicklung

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Dienstagnachmittag zu

07.10.25 16:09 Uhr

07.10.25 16:09 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 303,60 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
254,00 EUR -6,00 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 303,60 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 306,61 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 420.117 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 06.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,21 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 55,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,29 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
