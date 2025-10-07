Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 293,67 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 293,67 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 293,33 USD. Mit einem Wert von 306,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 1.406.540 Stück.
Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 307,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 4,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,28 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 USD aus.
Am 17.07.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,82 Mrd. USD umgesetzt.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren
Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten
Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment
Alle: Alle Empfehlungen