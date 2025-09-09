DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.837 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursverlauf

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

10.09.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 261,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
224,00 EUR 6,50 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 261,09 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 264,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.603.881 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,51 USD) erklomm das Papier am 10.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 48,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen