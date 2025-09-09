Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 261,09 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 261,09 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 264,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.603.881 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,51 USD) erklomm das Papier am 10.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 48,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

