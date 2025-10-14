Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,5 Prozent auf 292,44 USD ab.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 292,44 USD abwärts. In der Spitze büßte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 291,40 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 504.226 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 307,26 USD. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,09 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,94 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 30,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Taiwan Semiconductor Manufacturing möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 16,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

