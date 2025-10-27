Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend stärker

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 297,18 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 297,18 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 300,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.272.290 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,66 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,07 Mrd. USD – ein Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

Teils neue Rekorde bei Aktien von TSMC, SK hynix, Advantest & Co: Was Asiens Techtitel antreibt

Kräftige Erholung an den asiatischen Börsen - Nikkei-225 auf Rekordhoch