Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 276,98 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 276,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 278,24 USD. Bei 275,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 610.929 Stück.

Bei einem Wert von 285,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). 3,25 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.



