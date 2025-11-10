Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Take Two am Montagabend ins Plus

DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
10.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Take Two. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 232,79 USD zu.

Das Papier von Take Two legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 232,79 USD. Kurzfristig markierte die Take Two-Aktie bei 236,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 373.102 Take Two-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 264,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Take Two-Aktie mit einem Kursplus von 13,73 Prozent wieder erreichen. Am 09.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,51 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Take Two-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Take Two gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two ein EPS von -2,08 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Take Two dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Take Two und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

