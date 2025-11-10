Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Take Two

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Take Two. Der Take Two-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 230,58 USD.

Die Take Two-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 230,58 USD nach. Im Tief verlor die Take Two-Aktie bis auf 229,29 USD. Bei 231,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 135.046 Take Two-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Take Two-Aktie. Am 09.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 lud Take Two zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Take Two hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,08 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Take Two in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,77 Mrd. USD im Vergleich zu 1,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Take Two am 05.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Take Two-Aktie in Höhe von 3,18 USD im Jahr 2026 aus.

