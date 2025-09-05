Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Target am Donnerstagabend zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Target konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 91,79 USD. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 92,23 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,87 USD. Zuletzt wurden via New York 382.971 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 75,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,35 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

