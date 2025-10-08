DAX24.486 +0,4%Est505.634 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Top News
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Clara Technologies-Aktie springt hoch: KI-Tools und Amazon-Strategie treiben Wachstum Clara Technologies-Aktie springt hoch: KI-Tools und Amazon-Strategie treiben Wachstum
Profil
Blick auf Aktienkurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

08.10.25 09:28 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,66 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 8,66 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,65 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.617 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 57,51 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,33 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,63 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Nachrichten zu TeamViewer

Datum
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
