TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 8,82 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 8,82 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 142.520 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 54,74 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,33 EUR.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

