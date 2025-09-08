TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 9,20 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,20 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 9,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.041 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 48,26 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 5,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,86 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

