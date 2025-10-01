TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Vormittag ab

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 8,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 8,63 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 42.557 Stück.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 36,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,16 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,33 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?