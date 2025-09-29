DAX23.699 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TeamViewer

30.09.25 09:26 Uhr
TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 8,64 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 8,64 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.137 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (8,19 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,86 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 185,63 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte TeamViewer die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
mehr Analysen