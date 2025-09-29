TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,61 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,61 EUR ab. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 8,57 EUR. Bei 8,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 178.925 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 58,51 Prozent wieder erreichen. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,19 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,86 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,12 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte TeamViewer die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

