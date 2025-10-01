DAX23.998 +0,5%Est505.553 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,69 -2,0%Gold3.882 +0,6%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Profil
TeamViewer im Blick

TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Mittwochmittag zu

01.10.25 12:06 Uhr
TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Mittwochmittag zu

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,71 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,71 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 8,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166.872 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 56,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,19 EUR fiel das Papier am 16.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 6,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,33 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,63 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
