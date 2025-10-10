TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,75 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 8,75 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,76 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,75 EUR. Bei 8,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.348 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 13,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 55,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (8,19 EUR). Abschläge von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren